banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dogecoin Elon Musk'un şovu sonrası çakıldı!
Dogecoin Elon Musk'un şovu sonrası çakıldı!
26 haftanın en hızlı yükselişi! Altın uçuşa geçti
26 haftanın en hızlı yükselişi! Altın uçuşa geçti
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan İslam dünyasına çağrı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan İslam dünyasına çağrı
Bella Hadid Filistin halkının yanında!
Bella Hadid Filistin halkının yanında!

Diyarbakır’da çiçekçilerin ‘Anneler Günü’ mesaisi

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da pandemi gölgesinde geçen 9 Mayıs Anneler Günü’nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Haberde İnsan 09.05.2021, 16:33
Diyarbakır’da çiçekçilerin ‘Anneler Günü’ mesaisi

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da pandemi gölgesinde geçen 9 Mayıs Anneler Günü’nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine gelen Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde sipariş yoğunluğu başladı. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıllardaki Anneler Günü’nden farklı geçen bu günde çiçekçi esnafı, siparişleri evlere götürmek için var güçlerince çalışıyor. Tam kapanma sebebi ile evlerinden çıkamayan vatandaşların taleplerine yetişebilmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden çiçekçi Mustafa Serkan Güleçoğlu, annelere en güzel çiçekleri yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

"Gece 24.00’a kadar sipariş alacağız"

Yaklaşık 30 yıldır çiçekçilik yaptığını kaydeden Güleçoğlu, "Siparişleri genelde telefonla alıyoruz ve Bakanlığın açıklamış olduğu genelgeye göre, saat 17.00’a kadar bazı müşterilerimiz gelip dükkanımızda alışveriş yapabiliyorlar. Saat 17.00’dan sonra gece 24.00’a kadar siparişleri evlere kadar kurye aracılığıyla teslim ediyoruz. Anneler zaten bir çiçektir ve her zaman kıymetlerinin bilinmesi gerekir" dedi.
Yorumlar (0)
18°
açık