Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, Doç. Dr. Nedim Urhan için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden hocası Doç. Dr. Nedim Urhan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden hocası Doç. Dr. Nedim Urhan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her abdestin ardından Nedim Urhan hocamızı hatırlar ve ona dua ederim. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hadis hocamızdı ve Peygamberimiz (s.a.s)’in abdest duaları hadisini ezberleterek sınavda sormuştu. Bir hoca için ne güzel bir miras. Mekanı cennet, makamı âlî olsun.”