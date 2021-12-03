Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Biz diyoruz ki gönülde engel olmasın, kalpte engel olmasın"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın engelli bireylere yönelik tüm ülkede kapsayıcı çalışmaları olduğunu belirterek, "Biz diyoruz ki gönülde engel olmasın, kalpte engel olmasın. Görememek, yürüyememek, işitmemek esas engel bunlar değildir. Bütün kardeşlerimize bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz. Bundan sonra da büyük bir gayret içinde kardeşlerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz” dedi.

Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çankaya Müftülüğü Gençlik Merkezi’ndeki görme ve işitme engelliler Kur’an kursunu ziyaret etti. Burada kursiyerlerle sohbet eden Erbaş, kursiyerlerin gününü tebrik ederek, onlara hediyeler verdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kursiyerlerle bir araya geldiğini ifade eden Erbaş, "Burada birkaç sınıfımızda hem işitme engelli hem görme engellerimiz eğitim almaktadırlar. Kur’an-ı Kerim öğrenmekteler, temel dini bilgiler öğrenmekteler. Hocalarımız, eğitimcilerimiz var. Onlara sertifika programları uygulayarak işaret dilini daha önce öğretmiştik. Yine görme engellilerin derslerine giren hocalarımız Braille alfabesiyle ders vermeyi öğrenmişlerdi. Bu hocalarımızın desteği ile pek çok kardeşimiz Çankaya Müftülüğü’nün Gençlik Eğitim Merkezi’nde ders almaktadırlar. Hem işitme hem görme engelli vatandaşlarımız dinimizi öğrenmeye gayret etmekteler. Ben bugün onları ziyarete geldim. Kendileriyle görüştük, sohbet ettik. İnşallah kardeşlerimizin ihtiyaçlarını daha fazla gidermeye gayret edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm ülkede engelli bireylere yönelik çalışmalar yaptığını kaydeden Erbaş, "Ülkemiz genelinde görme engellilere, fiziksel engellilere, zihinsel engellilere, işitme engellilere yönelik Kur’an kursları açıyoruz, sınıflar açıyoruz. Onların her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya devam ediyoruz. Biz diyoruz ki gönülde engel olmasın, kalpte engel olmasın. Görememek, yürüyememek, işitmemek esas engel bunlar değildir. Bütün kardeşlerimize bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz. Bundan sonra da büyük bir gayret içinde kardeşlerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta cuma hutbesinin konusunu da engellilere ayırdı. Engelsiz olmanın bir üstünlük sebebi olmadığının ifade edildiği hutbede, engelli olmanın da bir eksiklik veya kusur olmadığı vurgulandı.