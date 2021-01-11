banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin'e neler oluyor?
Bitcoin'e neler oluyor?
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
BAE'den Türkiye ile normalleşme talebi
İstanbul Boğazı için kritik uyarı
İstanbul Boğazı için kritik uyarı

Dilsiz dostları için, örnek gönüllü destek

Bingöl’ün Genç ilçesinde aralarında çeşitli meslekleri olan gönüllüler, dilsiz dostları sokak hayvanları için kolları sıvadı ve hayvan barınağı yapmaya başladı. Gönüllü grup hafta sonu kısıtlamalarında izin alarak yapmaya başladıkları barınağı tamamlayama çalışırken, bir taraftan da çok sayıda hayvana bakarak örnek oldu.

Haberde İnsan 11.01.2021, 10:01
3
Dilsiz dostları için, örnek gönüllü destek

Bingöl’ün Genç ilçesinde aralarında çeşitli meslekleri olan gönüllüler, dilsiz dostları sokak hayvanları için kolları sıvadı ve hayvan barınağı yapmaya başladı. Gönüllü grup hafta sonu kısıtlamalarında izin alarak yapmaya başladıkları barınağı tamamlayama çalışırken, bir taraftan da çok sayıda hayvana bakarak örnek oldu.

Genç ilçesinde yaşayan öğretmen, memur, oto tamircisi gibi meslek sahibi arkadaşlar 2019 yılının Ekim ayında “Genç İçin Bir Saat” adıyla gönüllü bir grup oluşturma kararı aldı. Kararın ardından çevredeki dostlarını da gruba katan arkadaşlar, ilçeleri için öncelikle periyodik olarak çevre temizliği yaptı. Ardından bu yıl ise Covid-19 kısıtlamalarında açıkta kalan sokak hayvanları için de çalışma gerçekleştirdi. Birçok sokak hayvanının beslenme ve barınma ihtiyacını gidermeye başlayan grup son olarak kendi imkanlarıyla barınak yapmaya karar verdi. İlçe belediyesinin de kendilerine tahsis ettiği 2 dönümlük alanda inşaat çalışmalarına başlayan grup, 60 sokak hayvanı için barınağın bölümlerini yaptı, çatılarını takmaya başladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da özel izin alarak çalışmalara devam eden grup, şimdiye kadar 30’a yakın sokak hayvanını da sahiplendirdi.

İlçedeki sokak hayvanlarının bakımsız ve beslenme sorunu olduğu fark ettiklerini aktaran gönüllü grubunda yer alan öğretmen Hişar Akkuş, “Genç YBO’da müdür yardımcısıyım. Genç İçin Bir saat Gönüllü grubun bir üyesiyim. İlçemizde sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öncesinde ilçede başıboş sokak hayvanlarının sorunlar oluşturduğunu gördük ve bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündük. Belediyenin bize tahsis ettiği alanda barınak kurmaya karar verdik. Yaklaşık 60 hayvanın barınabileceği bir potansiyel var şuanda. Tabi burada sokak hayvanlarının tamamına bakmak durumumuz olmadığı için, sahiplendirme yapıyoruz tutanaklarla ve sonrasında takibini de yapıyoruz. Ayrıca gönüllü grubun ve diğer destekçilerimizle bu durumdayız. Dilsiz dostlarımız için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yardımcı olan herkese de teşekkür ederiz” dedi.

“60’a yakın hayvan bakıma muhtaçtı getirdik”

Sokak hayvanları için çalışma yaptıklarını dile getiren oto tamircisi Aydın Tutkal ise, “Sokak hayvanları adına yaptığımız bir çalışmadan dolayı, sokak hayvanlarının aç, susuz ve bakımsız kaldığını gördük. Sokak hayvanları için geçici bir barınma ve beslenme alanı inşa ettik. İnşa ettiğimiz bu alanda 60’a yakın hayvan annesiz, bakıma muhtaçtı getirdik, bakımlarını üstlendik, bakımlarını yaptık. 30’a yakın hayvanımızı sahiplendirdik. Şuan elimizde 15’e yakın yavru ve anne var. Onların bakımlarını yapıyoruz, barınak çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuda tüm duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kamuda görevli Fuat Savaç da ise, “Devlet memuruyum. Arkadaşlarımız sosyal farkındalık olarak çevreye duyarlı, çevre temizliği ile ilgili çalışmalar yapmış. Bende onları sosyal medyadan gördüm ve katıldım. Özellikle şuan ilçemizde sokak hayvanlarına yönelik bir çalışmamız var. Bu çalışmada sokak hayvanları ve hasta hayvanların barınması için burada kendi imkanlarımızla barınak yaptık. Amacımız sokak hayvanlarına kalıcı bir barınak oluşturmak” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Galatasaray 17 33
3. Fenerbahçe 16 32
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 17 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Malatyaspor 17 21
14. Rizespor 17 21
15. Göztepe 17 19
16. Kasımpaşa 16 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Menemen Belediyespor 17 19
14. Balıkesirspor 17 16
15. Adanaspor 16 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Levante 17 21
11. Athletic Bilbao 18 21
12. Real Betis 17 20
13. Valencia 18 19
14. Eibar 18 19
15. Deportivo Alaves 18 18
16. Real Valladolid 18 18
17. Getafe 16 17
18. Elche 15 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 17 12