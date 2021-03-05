Devlet koruması altında bulunan Afgan çocuklara Atlı terapi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin iş birliği ile Devlet koruması altında bulunan Afganlı çocuklar için ata binme etkinliği düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Hipoterapi ve Binicilik tesisinde 40 öğrenciye ata binme etkinliği düzenlendi.

Hipoterapi ve Binicilik tesisinde Hafringer, Poni, Midilli ve İngiliz atları olmak üzere 15 at bulunuyor.

Devlet koruması altında bulunan çocuklar Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Hipoterapi ve Binicilik tesislerine araçlarla geldiler.

Araçlarından inen çocukları Atatürk Üniversitesi Öğretim görevlilerinden aynı zamanda tesis sorumlusu Murat Temel, Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş karşıladılar.

Çocuklara ata binmeleri için kask, mont ve ayakkabı hediye edildi. Hediyelerini alan öğrenciler tesislerin içine girerek burada eğitmenler nezaretinde ata binmeye çalıştılar. Ata binen öğrenciler tesis içerisinde tur attılar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, “Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığımıza ve Meslek Yüksek Okulunda görevli arkadaşlara çok teşekkür ederim. Böyle etkinliklerin devam edilmesini istiyoruz ‘’ diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan ise etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi;

“Bildiğiniz gibi Atatürk Üniversitesi çok büyük bir üniversite, Atatürk Üniversitesi yalnızca kağıt, kalemle yapılan bir eğitim yeri değil, Rektörümüzün ortaya koyduğu vizyon var. Vizyonda sosyal sorumluluk çok önemlidir. Böyle projelere çok önem veririz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bizim sosyal iş ortaklarımızdan birisidir. İki kurum bir araya gelerek bu çocuklara etkinlik yapalım konusunda anlaştık. Çocuklar hepimizin, bunların eğitim ve psikolojilerine önem veriyoruz. Burada Meslek Yüksek Okulu himayesinde bulunan at çiftliğinde atlara bindirdik ve onların duygularına ortak olduk. Bu tür projeler bundan sonra artarak devam edecektir.”

Ata binen çocuklar keyifli dakikalar yaşadılar.