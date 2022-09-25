DATÜB’den Ahıska Türklerine ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Elazığ’da bulunan Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle zor durumda kalan Ahıskalı Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye tahliye edilerek, Elazığ’a yerleştirilmişti. Bugün DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye Temsilcisi İbrahim Agara, DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu ve Elazığ Göç İdaresi Müdürü Rıfat Çetinkaya ile birlikte Elazığ’daki Aşağıdemirtaş konteyner kentte ikamet eden Ahıskalı öğrencileri ziyaret etti. Heyet, ailelerle görüştükten sonra okula giden öğrencilere çanta hediye etti.