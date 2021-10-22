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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere 23 Ekim Cumartesi günü Eskişehir’e geliyor.

Haberde İnsan 22.10.2021, 16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere 23 Ekim Cumartesi günü Eskişehir’e geliyor.

Eskişehir Valiliği açıklamasına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret programı, saat 12:00’deki Ak Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ile başlayarak, saat 13:30’da Çin Haier Europe beyaz eşya fabrikası ve 40 fabrikanın açılış töreni ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak saat 15:00’te Vilayet Meydanında düzenlenecek Toplu Açılış Törenine katılacak.

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