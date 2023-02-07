Çorum’dan deprem bölgesine her gün 60 bin ekmek gönderilecek

Çorum’da Halk ekmek fabrikası depremzedeler için ekmek üretimi yapıyor. Kentten deprem bölgesine her gün 60 bin ekmek gönderilecek.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Çorum Belediyesi’nin tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Başkan Aşgın, “Kahramanmaraş Afşin’de görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oradaki durumun vahametini ilettikçe bizden talep edilen ne varsa gece boyunca sevkiyatlarımıza devam ettik. Son olarak ekmek temininde ciddi problemlerin olduğu iletildi. Biz de Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası olarak bir inisiyatif alarak günlük kapasitemizin tamamını kullanıp Afşin’e 2 araçla günlük sabah ve akşam ulaştırılmak üzere 60 bin Roll ekmeğimizi gönderiyoruz” dedi.

Halk Ekmek Fabrikası’nda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Başkan Aşgın, “Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için yardıma koşuyoruz. İnşallah bir an önce bu yaralar sarılır. Devletimiz çok büyük, milletimiz çok müşfik ve bu dayanışma ruhuyla birliktelik ve kardeşliğimizle bütün problemlerin üstesinden geleceğiz inşallah. Destek ve yardımlarını esirgemeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aşgın, Adıyaman’a koordinatör olarak görevlendirilen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın talebi üzerine bölgeye 500 adet battaniye göndereceklerini de sözlerine ekledi.