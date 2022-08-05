Çorum Valisi Çiftçi, Kalkilyalı iş adamlarını Çorum’a davet etti

Kalkilya ile Kardeş şehir protokolü imzalamak üzere Filistin’e giden Türk heyeti, Kalkilyalı tüccar ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Belediye Meclis Üyeleri ile Belediye Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin’den oluşan heyet Kalkilya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi burada, Kalkilya Valisi RafiiRevacibe, Belediye Başkan Vekili MunzerNazzal, Kalkilya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı TarigShawar ve şehrin ileri gelen iş adamı ve sanayicisine Çorum’un tarım, ticaret ve sanayisi hakkında bilgiler verdi. Ortak çalışmalar yapılabilecek alanlar olduğunun altını çizen Vali Çiftçi, Kalkilyalı iş adamlarını Çorum’a davet ederek Çorum’daki sanayi ve ticarete yönelik çalışmaları yerinde incelemeleri tavsiyesinde bulundu.

İki şehir arasında benzer ticaret alanlarının bulunduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, bu alanlarda ticaretin daha da geliştirilebileceğinin altını çizdi.

Kalkilya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı TarigShawar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki kardeş ülkenin iki kardeş şehrinin ilişkilerinin daha da artması için çalışmalar yapacaklarını belirterek oluşturacakları bir heyet ile kısa süre içerisinde Çorum’a geleceklerini ifade etti.