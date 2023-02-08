Çinli işçilerden deprem bölgesine yardım

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikalarına iş yapan Çinli işçiler, depremzedelere yardım gönderdi.

Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen depremde ve çevre illerde hissedilen depreme destek olmak için Ereğli ve Gülüç bölgesinden yardım tırları hazırlanmaya başladı. Vatandaşlar yardım için toplama merkezlerine akın ettiler.

Çinli işçilerden örnek davranış

Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasına iş yapan yaklaşık 100 Çinli işçi de kendi aralarında topladıkları yardım malzemelerini Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a teslim etti. Yaşanan depremden dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Çinli işçiler, yaraların bir an önce sarılmasını dilediklerini söyledi. CCC16 Firması Müdürü Jun Fan, “Türkiye’de meydana gelen deprem için çok üzgün olduklarını söylüyorlar. Daha önce İskenderun’da bir projede yer almışlardı. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız” dedi.

“Hepimizin acısı, hepimizin kaybı”

Gülüç Belediyesi ve halkı olarak elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, yardım yapan Çinli işçilere de teşekkür etti. Başkan Demirtaş, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var onlarda acil şifalar diliyoruz. Bu hepimizin acısı, hepimizin kaybı. Bizde Gülüç belediyesi olarak elimizden geldiği kadar orada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek adına elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Bu arada Gülüç halkına teşekkür ediyorum. Sizlerde görüyorsunuz Gülüç halkı burada geceye kadar çalışıyorlar, el birliği ile bunları başarıyoruz. Bugün bize yarın onlara hesabı yapmadan bu yarayı kapatmak istiyoruz. Elimizden gelen ne varsa üstesinden gelebilmek için oradaki kardeşlerimize bu soğukta bu sefaletten kurtulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada Çinli kardeşlerimiz var onlara da duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum, elimizden gelen ne varsa yapacağız diyorlar” dedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Kaymakamlık ve Kızılay iş birliğinde düzenlenen yardım kampanyasına çok sayıda vatandaş battaniye, bebek bezi, bebek maması, giyim, temel gıda malzemeleri, sona gibi malzemeler getirerek destek oluyor. MÜSİAD Kdz. Ereğli Şubesi’de bir tır dolusu yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi.