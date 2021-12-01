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Çilingire açtırdıkları evde uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu bile çaldılar

Antalya’da 2 kadının, çilingir yardımıyla girdikleri daireden 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çaldığı anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken mini etekli kızların, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldıkları görüldü.

Haberde İnsan 01.12.2021, 15:17
Çilingire açtırdıkları evde uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu bile çaldılar

Antalya’da 2 kadının, çilingir yardımıyla girdikleri daireden 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çaldığı anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken mini etekli kızların, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldıkları görüldü.

Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 5 gün önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler M.Ç.C. ve N.C’nin evinde çaldıkları kedi, telefon, laptob ve 5 bin TL müşteki Elif Dağdelen’e verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Elif Dağdelen’in evine gelerek şikayetini geri almasını söyleyerek genç kadının oğluyla tehdit etti. Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha iki şüpheliyi hakkında şikayetçi oldu.

“Aile korku içinde”

Büyük korku yaşayan diş asistanı Elif Dağdelen’i 1 sene önce ayrıldığı eşi de yalnız bırakmıyor. İkili birlikte çocuklarını okula götürüp getiriyor.

"Olay anı kamerada"

Öte yandan hırsızlık anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mini etekli dekolte giyimli iki kadının açılan kapıdan içeri girmeleri, etrafı incelemeleri, oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü. Evde rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki hırsız, uyuyan çocuğun elinden telefonu alıp, orada oturup sohbet ettikleri gözlemlendi. Aldıkları telefonu karıştıran hırsızların, İskoç cinsi kediyi kucağına alıp sevdiği ve valizi açtığı anlar kameraya yansıdı.

Elif Dağdelen, olayın iki gün önce sabah saatlerinde yaşandığını kaydetti.

Sabah evinden markete gittiğini anlatan Dağdelen, “Evde çocuğum da uyuyordu, kısa bir süreliğine gittim. Geldiğim zaman kapımın kilit göbeğinin olmadığını gördüm. Hemen çocuk odasına gittim, evladım hala uyuyordu. Ama güvenlik kamerasının kayıtları parçalanmış eve zarar verilmişti. Kıyafetlerim ortada, beğendiklerini almışlar. Ayakkabımı bile çalmışlar. Yuvasındaki kedim yerinde yoktu. Hiçbir şeye dokunmadın durumu polise bildirdim” diye konuştu.

"Uyuyan çocuğun elinden telefonu aldılar"

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polislerin şüpheliyi yakın bir noktada yakaladığını bildiren Dağdelen, “İki şüpheli kızların evinden kedimi, eşyalarımı alıyorlar. Laptop, telefonlar, param polis merkezinde teslim edildi. Kızlar gözaltına alınıyor ama sonra serbest bırakılıyor. Hemen bu kızlar tekrar kapıma gelip, ”Şikayetini geri çek, yoksa çocuğun okula gidiyor, onu rahatsız ederiz, şikayetini geri çek” diyorlar. Geri çekmeyeceğimi söyledim ve yeniden polise ifade verdim” dedi. Dağdelen, hırsızların uyuyan çocuğunun yanına yaklaşması ve elinden cep telefonunu almasının kendisini çok etkilediğini kaydetti.

"Böyle şapşal hırsız olmaz"

7 aydır beslediği kedisinin bile çalındığını ifade eden Elif Dağdelen, “Ben diğer eşyalarımı geri alabilirim. Çocuğuma bir şey olabilirdi. Kedimi götürdüler. Bunların peşini bırakmayacağım. Böyle şapşal hırsız olamaz. Evde güvenlik kamerasının olduğunu sonradan fark ediyorlar. Kamerayı kırmaya çalışıyorlar. İstersen götür kamerayı, ben yine izleyebiliyorum. Böyle şapşal hırsızlar olamaz” dedi.

"Böyle komedi hırsızlık olmaz"

Özellikle uyuyan çocuğunun elinden cep telefonunun alınmasına çok üzüldüğünü anlatan Dağdelen, kapısını hırsızlara açan çilingir görevlisine de tepki gösterdi. Çilingir görevini eksik yapması nedeniyle hırsızların evine girebildiğini dile getiren Dağdelen, “Çilingir öyle gelip kapıyı açıp gidemez. Hırsız kızlar hareketlerinden belli ediyor kendilerini. Şüphelenebilirdi. Böyle komedi bir hırsızlık olmaz. Oyuncak köpekle ile kamerayı kapatıyor.

Çilingirden de şikayetçi olacağını ifade eden Dağdelen, onun yaptığı hata nedeniyle bugün oğlu ve kedisinin yanında olmayabileceğini belirtti.

"Hırsızların işini kolaylaştırıyorlar"

Hırsızların hem elini kolunu sallaya sallaya dışarıda olduğunu hem de kendisini tehdit edebildiğini dile getiren Dağdelen, “Bu benim başıma geldi başkalarına gelmesin. Çilingir arkadaşlar, en azından kira sözleşmesine bakın, ev sahibi ile görüşün, kapıcı, yada yönetici, komşuya sorun. Emin olduktan sonra kapıyı açın. O zaman hırsızların işini kolaylaştırıyorlar. Ben kapımı kilitlemişim beş dakika ekmek almaya gidip gelemez miyim” diye konuştu.

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