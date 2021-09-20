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Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları başlatılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova Ayr. Kavşağı-Yenişehir Ayr. Kavşağı Arası Kesimi Km: 9+700-31+800 ve Samanlı Bağlantı Yolu Km:0+000-5+000 Arası Üstyapı Tabakasının iyileştirmesi ve Onarım İşi" kapsamında Bursa Çevre Otoyolu O22-04 Km. Kesimi. Km:2+000 ile O22-03 Km. Kesimi Km: 15+000 arası Ankara-İzmir istikameti, üstyapı çalışmaları sebebiyle 21.09.2021-30.09.2021 tarihleri arası araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.

Haberde İnsan 20.09.2021, 17:06
Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları başlatılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova Ayr. Kavşağı-Yenişehir Ayr. Kavşağı Arası Kesimi Km: 9+700-31+800 ve Samanlı Bağlantı Yolu Km:0+000-5+000 Arası Üstyapı Tabakasının iyileştirmesi ve Onarım İşi" kapsamında Bursa Çevre Otoyolu O22-04 Km. Kesimi. Km:2+000 ile O22-03 Km. Kesimi Km: 15+000 arası Ankara-İzmir istikameti, üstyapı çalışmaları sebebiyle 21.09.2021-30.09.2021 tarihleri arası araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.

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