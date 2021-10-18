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Çekirge’de trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çekirge Mahallesi 1. Kanal Caddesinde yağmur suyu altyapı çalışması ile yol ve tretuvar düzenlemesi yapılacak.

Haberde İnsan 18.10.2021, 11:36
Çekirge’de trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çekirge Mahallesi 1. Kanal Caddesinde yağmur suyu altyapı çalışması ile yol ve tretuvar düzenlemesi yapılacak.

Çalışmanın başlayacağı 18.10.2021 Pazartesi gününden 1.11.2021 Pazartesi gününe kadar 12 gün süre ile Kanal Caddesinin 1. Murat Caddesi ile Bağlan Caddesi arasındaki kesimi taşıt trafiğine tamamen kapalı olacak. Vatandaşların özellikle İlker Çelikcan Devlet Hastanesine olan erişim taleplerinde aksama olmaması için alternatif koridorları kullanması gerekmektedir. Yolun taşıt trafiğine kapalı olduğu 12 günlük süre içerisinde 1. Kanal Caddesini kullanan (siyah çizgi ile belirtilen) 3/C, 4/B, 18, 19/C, 19/D, 19/E, 25/A, 29/A, 30 ve 96 hatlarındaki toplu taşıma araçları 2. Saray Sokak alternatif güzergâhını kullanacaklar. Çalışmalar çerçevesinde trafik akışında oluşabilecek aksaklıkların asgariye indirilebilmesi için vatandaşların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, mümkün oldukça çalışma bölgesi dışında alternatif koridorları tercih etmeleri istendi.

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