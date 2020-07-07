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Çatıdaki yuvasından düşen yarasa yavrusu tekrar yuvasına bırakıldı
5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAKİ YUVASINDAN DÜŞEN YARASA YAVRUSU, TEKRAR YUVASINA BIRAKILDI
Haberde İnsan 07.07.2020, 20:06
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Kütahya’nın Emet ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında bulunan yuvasından düşen yarası yavrusu, duyarlı bir vatandaşın ihbarı ve itfaiyenin çalışması ile tekrar yuvasına bırakıldı.
Emet ilçesi Kaynarca Mahallesi, Tahsin İnce Caddesi’nde bulunan mobilya dükkanının önünde oturan İsmail Elmacı, yaptığı açıklamda, ’’İşyerimin önünde otururken aniden önüme yarasa yavrusu düştü. Yaptığım incelemede yuvasının işyerimin 5. katında çatı arasında olduğunu tespit ettim. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye ekipleri gelene kadar yarasa yavrusu gömleğimin cebinde durdu. Daha sonra itfaiye merdiveni ile yarasa yavrusunu yuvasına bıraktık. Emet Belediyesi İtfaiye Ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.
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