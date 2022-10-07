Çanakkale’de KBRN saha tatbikatı gerçekleştirildi

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022’nin "Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi ardından merkeze bağlı Kepez beldesindeki soğuk hava deposunda KBRN tatbikatı yapıldı. Yapılan tatbikatta AFAD’ın yanı sıra Çanakkale Belediyesi İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık, Meteoroloji Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Havalimanı Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Tarım ve Orman 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü, Kızılay Çanakkale Şubesi görevlileri, AFAD Gönüllüleri ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olmak üzere 13 kurumdan 101 personel görev aldı.

Senaryoya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine soğuk hava deposunda amonyak gazı kaçağı olduğu ihbarında bulunuldu Ardından bunun üzerine gerekli koordinasyon sağlanarak ilgili kurumlar olaya müdahale etmek üzere soğuk hava tesisine intikal etti. Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasıyla A ve B tipi koruyucu kıyafet giymiş ve kurtarma personeli tarafından kaçaktan etkilenen iki yaralıya müdahale edilip arındırma işlemleri gerçekleştirildi. Ardından yaralıların sağlık ekiplerince sağlık kurumlarına sevki sağlandı. Tatbikat, kimyasal kirlenmiş bölgede görev yapan kurtarma personeli ve arazinin temizliğiyle tamamlandı.