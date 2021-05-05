Çanakkale’de çocuklar için ücretsiz ‘göz hakkı’ sepeti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir süpermarket tezgahına çocuklar için ücretsiz göz hakkı sepeti açtı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir markette çocuklar için oluşturulan göz hakkı sepeti görenlerden büyük beğeni topluyor. İçerisinde çeşitli meyve, çikolata ve bisküvinin yer aldığı sepetin önüne gelen çocuklar, canlarının istediğini yeme fırsatı buluyor.

Çocukları sevindirmek için uzun süredir böyle bir şey düşündüklerini belirten market sahibi Musa Yılmaz, “Çocukları sevindirmek onları mutlu etmek bizim için çok önemli. Bu düşünce uzun zamandır aklımızda vardı. Bugün hayata geçirmek nasip oldu. İnşallah çocuklarımızı mutlu etmişizdir. Çocukların hepsini seviyoruz. Kendi imkanlarımızla başlattığımız bu projeyi desteklemek isteyen arkadaşlarımızda olursa ona da açığız. Projemizi çocuklar ile başlattık ancak yetişkinlere de yayalım istiyoruz. Ramazan içinde değil daha sonrada devam edecek bir proje bu. Çocukların gün içerisinde alacağa yiyeceği, çikolata ikramımız bizim işimizin bereketidir. Biz fazlası ile kazanıyoruz. Yardımlaşmak bizim dinimizin gereği. Gelenek ve göreneklerimizde bunu gerektiriyor. İnşallah çocuklarımızın da yüzünde gülücük eksik olmazsa biz daha mutlu oluruz" dedi.

Göz hakkı reyonu yanında bulunan oyuncak ayı Gamsız’dan da çocuklar için bir de mesaj yer alıyor. Mesajda, "Sepetimden çikolata ve meyve alabilirsiniz. Size hediyemdir. Ama size tavsiyelerim var. Hediyelerimi ve yemeğinizi yedikten sonra ellerinizi ve ağzınızı yıkayın. Anne ve babanızın sözünü dinleyin. Derslerinize iyi çalışın. Doğayı, hayvanları, vatanınızı, dininizi ve bütün insanları sevin. Sevgi, mutluluk ve sağlıkla kalın. Sizi seviyorum" ifadeleri yer alıyor.