"Can yoldaşına" kavuştu

Mersin’in Tarsus ilçesinde tek başına yaşayan kadına hayırsever bir kişi televizyon hediye etti. Televizyonun gelmesiyle sevinen yaşlı kadın ‘Can yoldaşıma kavuştum’ dedi.

İlçeye bağlı Bağlar Mahallesi’nde tek başıma ikamet eden 69 yaşındaki Elif Halim’in kısa süre önce 37 ekran televizyonu bozuldu. Televizyonunun tamirinin yapılamayacağını öğrenen Elif Halim, yeni alacak televizyona da gücü yetmedi. Kiracı olarak tek başına yaşadığı evde televizyonsuz canı sıkılan ve yürümekte de sıkıntı yaşayan kadın için artık günler geçmiyordu.

Yaşlı kadının bu halini duyan ve isminin açıklanmasını istemeyen hayır sever bir kişi 70 ekran televizyon alarak hediye etti.

Duygulu anlar yaşayan Elif Halim, “Televizyona sarılarak can yoldaşıma kavuştu. Teşekkür ediyorum. Televizyonsuz günlerim geçmiyordu. Pandeminden dolayı da ne dışarıya çıkabiliyorum, neden misafirim geliyordu. Çok şükür arkadaşıma kavuştum. Televizyonu hediye eden hayırseverden Allah razı olsun” dedi.