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Bypass olan Baro Başkanı Polat Balkan’ın sağlık durumu iyi
GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİNİN ARDINDAN BAYPAS AMELİYATI OLAN ANTALYA BAROSU BAŞKANI POLAT BALKAN’IN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU VE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.
Haberde İnsan 07.08.2020, 16:25
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Geçirdiği kalp krizinin ardından bypass ameliyatı olan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği bildirildi.
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, dün öğle saatlerinde rahatsızlanması sonucu Memorial Antalya Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Balkan, hemen anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası Polat Balkan’ın bypass ameliyatı yapılmasına karar verildi. Ameliyatı başarılı geçen Balkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.
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