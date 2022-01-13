Büyükşehir ile İznik’te yüzler gülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından İznik merkez ve köylerine yapılan yatırımlar ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatları ile BUSKİ tarafından İznik ilçesinde alt yapı içme suyu kanalizasyon gölet çalışmaları muhtarların yüzünü güldürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Muhtarlar Derneği Başkanı Altuğ Bayram, “ BUSKİ ve Bursa Büyükşehir Belediyesinden ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı muhtarlar olarak çok memnunuz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kocaköy Muhtarı Vedat Öner, “BUSKİ ve Bursa Büyükşehir Belediyesinden çok memnunuz. Gerekli her türlü hizmeti bizlere sunuyorlar. Biz bu konuda şanslıyız, gerek içme suyu gerekse alt yapı olarak bütün çalışmalar tamamlandı. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.