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Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

Bursa’nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, destek için Filistin bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.

Haberde İnsan 11.05.2021, 01:26
Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

Bursa’nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, destek için Filistin bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.

Bursa’da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yanındaki parkta yer alan ve Bursa’nın tarihi sembollerinden olan tarihi Tophane Saat Kulesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki ve Filistin’e destek için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah renkler ile ışıklandırıldı. Bursa’nın birçok noktasından görünen tarihi kule, Bursalıların takdirini topladı. Bu anlar, drone ile havadan görüntülendi.
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