Bursa’da alışveriş çılgınlığı... Birbirlerini ezdiler

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Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde bulunan bir zücaciye mağazasının açılışına özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilince, izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı. Binlerce vatandaş açılış kapılarını zorlarken bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.