Burak Kut, Yenimahalle’de konser verdi

Başkentte Yenimahalle Belediyesi, 90’lar Festivali çerçevesinde, Türk pop müziği sanatçısı Burak Kut’u vatandaşlarla buluşturdu.

Yenimahalle Belediyesi, Şentepe Müslüm Gürses Parkı’nda, Burak Kut konseri düzenledi. Burak Kut; ’Sevgi Hırsızı’, ’Kafam Leyla’, ’Benimle Oynama’ ve ’Yaşandı Bitti’ gibi her biri hit olmuş şarkılarını Yenimahalle halkı için söyledi.

“Bunlar parayla satın alınamayacak duygular”

Konser boyunca Yenimahalle halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kut, vatandaşlara teşekkür ederek, “Sevdiğim etkinlikler bunlar. Konser ayağınıza geliyor. Bugün evinizin bahçesindeymişim gibi dans edelim, coşalım, eğlenelim. Bunlar parayla satın alınamayacak duygular. Hepiniz harikasınız” dedi.

“Bu tür etkinlikler dostluk ve komşuluk ilişkilerini geliştiriyor”

Konser sonunda sevilen sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Değerli sanatçılarımızı 90’lar Festivali çerçevesinde ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de sanatçılarımızı ağırlamayı sürdüreceğiz. Bu tür etkinlikler dostluk ve komşuluk ilişkilerini geliştiriyor. Farklılıklarımız olabilir ama hepimiz bu milletin ortak değerleriyiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Ülke olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları aşmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor” diye konuştu.