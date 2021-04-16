banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı

Bu ilçede bütün alışverişler ilçe esnafından yapılıyor

Bursa’nın Yenişehir Belediyesi erzak ve bütün alışverişlerini ilçe esnafından yaparak onlara katkı sağlamaya çalışıyor.

Haberde İnsan 16.04.2021, 09:30
Bu ilçede bütün alışverişler ilçe esnafından yapılıyor

Bursa’nın Yenişehir Belediyesi erzak ve bütün alışverişlerini ilçe esnafından yaparak onlara katkı sağlamaya çalışıyor.

Göreve geldiği günden itibaren bütün alışverişlerini ilçedeki esnaf ve bakkallardan yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Esnafımıza bir nebze olsun katkımız olabiliyorsa ne mutlu bizlere" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Biz sadece bu Ramazan ile ilgili değil, göreve geldiğimiz günden beri Yenişehir halkına ve esnafına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çıktığımızı da düşünüyorum. Son olarak Ramazanda dağıtılacak erzaklar ile ilgili 30 mahalle bakkalımızdan arkadaşlarımız 80 bin 90 bin lira civarında alışveriş yaptılar. İşlemler tamamlandıktan sonra alışveriş yaptığımız bakkalların da ödemelerini peşin olarak yapıyoruz” diye konuştu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu