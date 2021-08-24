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Bu düğün geleneği hem şaşırtıyor hem güldürüyor

Afyonkarahisar’da düğünlerdeki sıra dışı gelenekler görenleri bir yandan hayrete düşürürken diğer yandan güldürüyor. Bir beldede yapılan düğünde damadın kadın kılığına giren arkadaşları oyun havası eşliğinde hem oynadı hem de skeçler sergiledi.

Haberde İnsan 24.08.2021, 11:15
Bu düğün geleneği hem şaşırtıyor hem güldürüyor

Afyonkarahisar’da düğünlerdeki sıra dışı gelenekler görenleri bir yandan hayrete düşürürken diğer yandan güldürüyor. Bir beldede yapılan düğünde damadın kadın kılığına giren arkadaşları oyun havası eşliğinde hem oynadı hem de skeçler sergiledi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yıllardır süregelen gelenek yaşatılıyor. Beldede dünya evine giren Samet ve Atike Öz çiftinin geçtiğimiz Cumartesi günü kına gecesiyle başlayan düğünleri evlerinin önünde Pazar günü gelin ama ve çeşitli eğlencelerle devam etti. Düğünün akşamki kısmında damadın arkadaşlarına kadın kıyafetleri giydirilerek oyun havası eşliğinde damatla birlikte oynamaları isteniyor. Kadın kılığına giren damadın arkadaşlarına, beldenin ileri gelenlerinden biri eşlik ederek çeşitli skeçler oynanıyor. Kadın kılığına giren erkeklerin oynadığı oyunlar davetlilere keyifli anlar yaşatırken, dünya evine giren çift için ise unutulmaz bir anı oluyor.

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