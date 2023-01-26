Bu da köy olimpiyatları

Şanlıurfa’da düzenlenen Köylerarası Olimpiyat Müsabakalarında gerçeğine taş çıkarttı. Yarışmalarda madalya almak isteyen köylüler, kıyasıya yarıştı.

Haliliye Belediyesi tarafından Köylerarası Olimpiyat Müsabakaları düzenlendi. Emirler Mahallesinde düzenlenen müsabakada voleybol, futbol, atletizm ve bilek güreşi dallarında yeteneklerini sergileyen gençler kıyasıya mücadele etti. Çevre köylerin de katıldığı müsabakada başarılı takımlar finalde yarışırken, düzenlenen tören ile birincilere kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Ödül töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye’nin tüm köylerine ve mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini ifade etti. En iyisi için çalıştıklarını belirten Başkan Mehmet Canpolat, “Köylerarası spor müsabakalarıyla ilgili Emirler Muhtarı genç bir heyetle yanıma geldi. ‘Etrafımızdaki köylerle birlikte müsabaka düzenleyeceğiz’ dedi. Her zaman olduğu gibi tüm Haliliye’nin, tüm köylerimizi ayırt etmeksizin Emirler’in de hizmetindeyiz dedik. Nasıl ki parkeniz, yollarınız, kazandırdığımız çok güzel camimiz olsun, Haliliye’mizin tüm köyleri, mahallelerimiz en iyisine layık. Hep iyisi, en iyisi sloganıyla nasıl ki bugüne kadar hizmet ettiysek, bundan sonraki süreçte de emrinizde ve hizmetinizde olacağız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mahmut Güneş de Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, “Biraz önce Muhtarımızın, ‘Belediye Başkanımızdan artık bir şey isteyemiyoruz’ demesini nedeni, Sayın Belediye Başkanımızın maşallahı var bütün hizmetleri yapıyor. Artık hizmet eksikliği olmadığından dolayı isteyecek bir şeyimiz yoktur demiştir. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise gençlere sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Haliliye Belediye Başkanımız anlattı, Muhtar önderliğinde bir grup spor müsabakası yapacağız, burayı düzenle demişler. O kadar hoşuma gitti ki. Aslında olması gereken sivil toplum kuruluşlarımızın, meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın önderlik yapması. Gençlere sahip çıkması. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Bu bir hikaye yazmaktır, bugünün tarihine katkı sağlamaktır” diyen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise, “Bütün duygumuz, düşüncemiz, derdimiz bu şehre daha neler yapabiliriz, bir adım öteye nasıl götürebiliriz. Kültür sanat faaliyetleri, sosyal faaliyetler, eğitim altyapılarımız, ekonomi, turizm açısında neler olabilir bunları hem sahada görüyoruz hem de istişare ediyoruz. Ben tekrar buradan olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum, takımları tebrik ediyorum. Bu bir hikaye yazmaktır, bugünün tarihine katkı sağlamaktır. Yolumuz, bahtımız, ufkumuz açık olsun. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin diyorum, Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise taleplerini geri çevirmediklerini ifade ederek, Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Köylerarası Spor Müsabakaları Ödül Törenine ise Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mahmut Güneş, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.