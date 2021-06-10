banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Bu bitki birçok hastalığa iyi geliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen İngiliz lavantası birçok hastalığa iyi geliyor.

Haberde İnsan 10.06.2021, 12:59
Bu bitki birçok hastalığa iyi geliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen İngiliz lavantası birçok hastalığa iyi geliyor.

Sakinleştirici etkisinin yanı sıra böcek kovucu özelliği olan İngiliz lavantası parfüm ve tıbbî ürünlerde kullanılıyor. Yenişehir’de lavanta yetiştiren çift bu bitkiden doğal sabunlar ile birçok ürün üretmeye başladı. Nilüfer Şahin, “Eşimin hayâliydi, internetten araştırmıştı. Yenişehir’de ekilen domates ve biberden farklı bir ürün arayışı içerisindeydik. Hobi amaçlı başladık, fakat bu işin ticaretine doğru gidiyoruz . Lavantayı elde ettikten sonraki ikinci yılımızdayız. Geçen yıl lavantanın çiçeklerini biçtikten sonra yağını elde ettik. Tahlilini yaptırdıktan sonra işlemesini nasıl yapabiliriz diye düşündük, evde kendimiz doğal bir şekilde lavantalı sabunlar yapmaya başladık” dedi.

Ersoy Şahin, “Lavanta sakinleştirici etkisi olan bir bitki. Vatandaşların en yaygın kullanım şekli genellikle yastıklarına bir damla damlatarak oluyor, uykuya dalma süresini kısaltıyor. Sakin ve rahat bir uyku çekmenizi sağlıyor. Böcek kovucu özelliğine de sahip olan lavanta bitkisi, genellikle okula giden çocukların da yakalarına damlatılarak haşerelerden uzak tutmak için kullanılıyor. Açık ve yanık yaralarda, deri iyileşmesinde, aynı zamanda cildin tazelenmesinde de çok faydalı olan bir yağ. Antioksidan özelliğine sahip. Ülkemizde lavanta yağı çok tüketilmiyor“ şeklinde konuştu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık