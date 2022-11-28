Bu aşevinde yok yok

Kocaeli’de 3 bin öğrenciye ücretsiz yemeğin dağıtılacağı Aşevi ve Kültür Merkezi açıldı. Öğrencilere göre dizayn edilen merkezde, sıcak yemek hizmetinin yanı sıra kütüphane ve oyun salonları da bulunuyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı ile Alperen Ocakları iş birliğinde, öğrenciler için "Umuttepe Yerleşkesi Aşevi ve Kültür Merkezi" kuruldu. Günde 3 bin öğrenciye sıcak yemek hizmeti sunacak merkezin içinde bilardo ve video oyunu salonları ile kütüphane de bulunuyor. Aşevinin restoran kısmında aynı anda yaklaşık 300 öğrenci yemek yiyebilecek. Öğrenciler yemek hizmeti dışında aşevi binasında yer alan kütüphane kitap okuyup, ders çalışabilecek. Öğrenciler merkezde ders zamanları dışında televizyon izleyebilecek, oyun salonlarda keyifle vakit geçirebilecek. Saat 22.00’ye kadar hizmet verecek merkezin, Türkiye’nin en büyük vakıf aşevi statüsünde olduğu öğrenildi.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlendikçe, mazlum coğrafyaların yüzü de daha fazla gülecektir"

Umuttepe Yerleşkesi Aşevi ve Kültür Merkezi’nin açılışında konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünyaya baktığımızda özellikle coğrafyamızda kan ve gözyaşının bir türlü bitmediğini görüyoruz. Ne hikmetse bu kan ve gözyaşı, esaretler hep Türk’ün coğrafyasında, hep Müslümanın coğrafyasında oluyor. Bunların yanı sıra sömürülen zenginlikleri, hayatları, özgürlükleri ve hürriyetleri ellerinden alınan maalesef Türkler ve Müslümanlar olmuştur. İşte Büyük Birlik hareketinin doğuşu, nizamı alem ülküsünün doğuşu, bu gaye ile olmuştur. Cumhur ittifakı olarak aynı gayede ülkemiz, milletimiz, devletimiz hem de soydaş coğrafyamız olmak üzere tüm dünya mazlumları için çalışma gayreti içerisindeyiz. Özellikle son yıllarda bu gayretimizin büyük bir meyve verdiğini, Karabağ’ın işgalden kurtulmasından tutun da, Libya’da bağımsız hükümetin kurulmasına kadar, Suriye, Irak, Afganistan, Kafkaslar, Balkanlar, Doğu Akdeniz bütün bu coğrafyalarda mazlumların yanında yer alma gayreti içinde olan ve her şartta elini Türk’e, Müslüman’a ve mazluma uzatan Türkiye Cumhuriyeti devleti ile karşı karşıyayız. Elhamdülillah bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günler, önümüzdeki yıllar bu açıdan daha önemli bir hale gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlendikçe, mazlum coğrafyaların yüzü de daha fazla gülecektir" dedi.

"Bu fikri ortaya atan ve aylardır mücadele eden kardeşlerimin hepsini tebrik ediyorum"

Gençleri en güzel şekilde yetiştirmek istediklerine dikkat çeken Destici, "Çağın belası uyuşturucu başta olmak üzere, tüm kötü alışkanlıklardan gençlerimizi kurtarmak bizim vazifemiz. Bunun da inanç, kültür ve değer yoluyla olabileceğini en iyi bilenlerdeyiz. İşte bu gaye ile hizmet eden Alperen Ocakları Vakfımız, Türkiye’nin pek çok ilinde, ilçesinde hizmetlerine devam etmektedir. Bugün de Kocaeli’de üniversitemizin hemen çok yakınında Alperen Ocakları Kocaeli İl Teşkilatı, Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatı, Büyükşehir Belediyemiz, emeği geçen kurumlarımız ve duyarlı insanlarımız katkılarıyla aşevi ve kültür merkezi kuruldu. Bu fikri ortaya atan ve aylardır mücadele eden kardeşlerimin hepsini tebrik ediyorum. Burayı açmak çok güzel. Burayı kuramsallaştırarak kalıcı bir hale getirmek hepsinden önemlidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Hayırlı bir hizmetin açılışında hep birlikte buluştuk"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise merkezin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün hayırlı bir hizmetin açılışında hep birlikte buluştuk. Fatih Sultan Mehmet Han’a ait bir söz var; ’Şehri inşa ederken nesilleri ihya etmeyi unutursanız gün gelir ihmal ettiğiniz o nesiller, ihya ettiğiniz şehirleri imha ederler’ diyor. Ben bu tür çalışmaların nesillerinde ihya edilmesi, şehircilik faaliyetlerinin sadece inşadan ibaret olmadığı, aynı zamdan bir ihya faaliyeti olduğu anlamında da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çok mutluyum, çok heyecanlıyım"

Aşevinin günde 3 bin öğrenciye hizmet vereceğini aktaran Kocaeli Alperen Ocakları İl Başkanı Cüneyt Engin ise "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Allah hepinizden razı olsun, bugünleri yaşadık. Tabii bunları hep beraber yapacağız. Bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Burada vatanına, milletine, bayrağına bağlı kardeşler, geçmişini bilen geleceğine yön verebilen kardeşler yetiştirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Umuttepe Yerleşkesi Aşevi ve Kültür Merkezi hizmete açıldı. Aşevi ve Kültür Merkezi’nin açılışına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ile Mehmet Akif Yılmaz, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kenan Gölçe, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, BBP ve Alperen Ocakları İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Alperen Ocakları İl Başkanı Cüneyt Engin ile çok sayıda öğrenci katıldı.