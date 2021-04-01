Böyle olur antrenörün düğünü

Kayseri’de futbol antrenörlüğü yapan Hasan Yuvacı, nikahını futbol sahasında yetiştirdiği sporcularla beraber kıydırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ’de futbol antrenörlüğü yapan Hasan Yuvacı, dünya evine girdi. Hayatını Ayla Öztürk ile birleştiren Yuvacı’nın nikahı ise nikah salonunda değil, öğrencilerini yetiştirdiği yeşil sahada kıyıldı. Sümer Tesisleri’nde kıyılan nikahta, antrenör Yuvacı’nın öğrencileri de hocalarını yalnız bırakmadı. Normal düğün pozlarının yanı sıra futbol topuyla düğün fotoğraflarını çektiren çift, büyük alkış topladı.

Çiftin nikah şahitliğini ise Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş yaptı.