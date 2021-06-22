banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

BM’den İdlib’e 74 tır yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 74 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Haberde İnsan 22.06.2021, 18:49
BM’den İdlib’e 74 tır yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 74 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM’nin 74 yardım tırı Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye’ye geçen konvoydaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı bildirildi.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493