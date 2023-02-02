Bitlis’te yapılan "iglo" ev büyük ilgi gördü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde günlerdir aralıklı yağan karın birikmesini fırsat bilen vatandaşların yaptığı "iglo" ev büyük ilgi gördü.

Bitlis’te son birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, Tatvan ilçesinde ise vatandaşların biriken karlardan iglo ev yapması renkli görüntüler oluşturdu. İlçe merkezine yağan yoğun kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, tipi ve fırtınadan dolayı birçok araç yolda mahsur kaldı. İlçede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kar keyfi ihmal edilmedi. Çocuklar ve yetişkinler tarafından ilçenin farklı yerlerinde yapılan kardan adamlara rastlanırken, vatandaşlar tarafından çarşı merkezinde yapılan iglo ev ise büyük ilgi gördü. Santimetrelerce biriken karı iglo ev yaparak değerlendiren vatandaşlar, yapımı yaklaşık bir saat süren kardan eve tabure koyarak içerisinde çay içmeyi de ihmal etmedi. Birçok vatandaş ise renkli görüntüler oluşturan kardan evde oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İnsanlarımız değişik şeyler görmek istiyorlar"

Kardan evin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Cahit Aka adlı vatandaş, "Her yıl karın yağmasıyla birlikte bu tarz ev yapıyoruz. Vatandaşların ilgi odağı oldu. İnsanlarımız değişik şeyler görmek istiyorlar. Kardan yaptığımız evde arkadaşlarımız ile toplandık çay içiyoruz. Bu sene kar geç geldiği için 2 günde bu karı anca toplayabildik. Evin projesini hazırladık ve bugün de arkadaşlarımız ile birlikte bu şekli çıkardık. Dışarıya göre kardan evin içerisi sıcaktır" diye konuştu.

"Oturup sohbet edeceğimiz bir yer olsun istedik"

İglo evde oturup çay içtiklerini söyleyen Malik Timaş ise, "Bu yıl kar biraz geç yağdı. En sonunda yağdığı için bunun sevincini yaşıyoruz. Kardan evi her sene yapıyoruz. Oturup sohbet edeceğimiz bir yer olsun istedik. Buradan geçen insanlar durup bakarak fotoğraf çekmek istiyorlar. Çaylar da bizden, herkesi buraya bekliyoruz. Her gelene kapımız açık" şeklinde konuştu.