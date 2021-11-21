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Bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan Fransız aile Konya’da

Bisikletleriyle İtalya’dan Avrupa ve Asya turuna başlayan Fransız çift, 3 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye giriş yaptıktan sona güzergahları üzerinde bulunan Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Haberde İnsan 21.11.2021, 15:30
Bisikletleriyle Avrupa ve Asya turuna çıkan Fransız aile Konya’da

Bisikletleriyle İtalya’dan Avrupa ve Asya turuna başlayan Fransız çift, 3 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye giriş yaptıktan sona güzergahları üzerinde bulunan Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

3 çocuğuyla beraber İtalya’dan tura başlayan Fransız çift, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra güzergahları üzerinde bulunan birçok il ve ilçeyi gezmelerinin ardından Konya’nın Beyşehir ilçesinde mola verdi. Fransız aile, ilçede Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde yer alan Beyşehir Bisiklet Evi’ne de uğradı. İlçenin tarihi ve doğal güzellikleri gezdirilen Fransız ailenin ayrıca ücretsiz konaklaması sağlandı.

Bisiklet sevdalısı Remi (41) ve Chiara Vallin (40) çifti, çocukları olan 10 yaşındaki Thomas, 8 yaşındaki Romane ve 5 yaşındaki Elise ile beraber, oturdukları evi de kiraya vererek yıllardır elde ettiği birikimleriyle birlikte Avrupa ve Asya turuna çıkmaya karar verdi. Satış temsilcisi olan Remi ve kitapevi sahibi eşi Chiara, mesleklerine bir yıl ara vererek yolculuklarına Ağustos ayında başladı. Sırasıyla İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan’a uğrayan aile, daha sonra Türkiye’ye giriş yaptı. Fransız ailenin, Konya’ya gelene kadar yaklaşık 3 bin kilometrelik pedal çevirdikleri belirtildi.

"Yıllarca bu yolculuk için para biriktirdik"

Türkiye’den sonra önce İran, sonra Umman ya da Asya bölgesine Tayland ve Çin’e doğru gitmeyi planladıklarını Çin’den de Trans-Sberian treniyle Rusya’ya gidip Fransa’ya geri dönmeyi planladıklarını aktaran Remi Vallin, eşiyle seyahat etmeyi çok sevdiklerini daha önce de bisikletle tura çıktıklarını ancak bu kadar uzun soluklu bir tura ilk kez başladıklarını söyledi. Remi Vallin, “Temmuz ayına kadar bu yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. 20 yıldır bu geziyi planlıyorduk. Yıllardır bu yolculuk için para biriktirdik. Birikmiş paramızın yanı sıra, oturduğumuz evi de yolculuğumuz süresince kiraya verdik. Oradan da gelirimiz var. Bisikletle gezi, zaten çok ucuz bir seyahat. O yüzden açıkçası çok fazla para harcamamıza gerek kalmıyor. Konaklamayı hava güzelse dışarıda, ormanlık alanda çadır kampı kurarak yapıyoruz, hava soğuksa uygun oteller bulup orada kalıyoruz. Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdik. Daha biz bir şey sormadan, onlar bize soruyor, sürekli bir şey teklif ediyorlar, ‘yemek yer misiniz, bir ihtiyacınız var mı’ diye soruyorlar. Türkiye’nin doğal manzaraları çok hoş, şehirler çok hoş ve insanlar dost canlısı. Bugüne kadar ziyaret ettiğimiz ülkeler arasında en iyi insanlarla burada karşılaştık. Her gün böyle insanlarla karşılaştığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu konuşuyoruz. Beyşehir’de çok güzel. Gelmeden önce ise hakkında bir fikrimiz yoktu. Göl çok güzel, Eşrefoğlu Camisini ziyaret ettik. Çok beğendik, özellikle tarihsel ve eski tarzda olması çok hoşumuza gitti. Ayrıca, Konya’da ve Beyşehir’de böyle güzel bisiklet yollarının olması da çok güzel. Çocuklarımızın oynayabileceği çok güzel çocuk parkları vardı” diye konuştu.

"Çocuklarımızın bu süreçte öğretmenleri de olduk"

Chiara Vallin ise, bisikletle seyahate dahil ettikleri 3 çocuklarının yolculuk esnasında öğretmenliğini de anne ve babası olarak birlikte üstlendiklerini belirterek, “Fransa’da çocuklarımız okula gidiyordu. Seyahatimizde şu anda yanımızda ama seneye okula devam edecekler. Bu bir yıl içerisinde gezdikleri için de tüm eğitimlerini anne ve babası olarak biz vermeye çalışıyoruz. Yani çocuklarımızın bu süreçte öğretmeni de olduk. Okul eğitimlerini veriyoruz, yanlarında kitapları da var. Her gün bir saat ders yaparken, gezdikleri yerler hakkında da bilgiler veriyoruz. Çok müze geziyoruz. Tarih, coğrafya, matematik ve dersleriyle alakalı her şeyi gezerken öğretiyoruz. Yani bu seyahat esnasında bir yıllarını kaybetmiş olmayacaklar” dedi.

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