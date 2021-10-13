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Bisiklet gelin arabası oldu

İzmir’in Tire ilçesinde evlenme kararı alan bisiklet tutkunu çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Arkadaşları da genç çifte bisikletleriyle eşlik edince ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı.

Haberde İnsan 13.10.2021, 12:57
Bisiklet gelin arabası oldu

İzmir’in Tire ilçesinde evlenme kararı alan bisiklet tutkunu çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Arkadaşları da genç çifte bisikletleriyle eşlik edince ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı.

Tire’de yaşayan bisiklet tutkunu Çiğdem Kavasoğlu ile Erdem Can, evlenme kararı aldı. En özel günlerini unutulmaz kılmayı planlayan çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Genç çifte arkadaşları da bisikletleriyle eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Tandem bisikletle yola çıkan genç çift onlarca bisikletli arkadaşıyla birlikte nikah salonuna kadar pedal çevirdi. Bisikletli gelin konvoyunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Genç çift, yaptıkları açıklamada, “Bugüne kadar bisikletle sportif faaliyetler ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere bir çok farklı etkinlikler yaptık. Bisikletin insan yaşamındaki yerini vurgulamak adına çok sayıda etkinlik düzenledik. Düğün konvoyu da neden bisikletle yapılmasın dedik. Bisikletli düğün konvoyunun araçlarla yapılandan çok daha şık olacağını düşündük. Konvoyumuz çok güzel oldu. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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