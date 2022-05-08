Bingöl’de şehit annesine duygulandıran ziyaret

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Malatya’da 1991 yılında şehit olan Mustafa Sarıdağ’ın annesi Gazal teyzeyi (71) Anneler Günü’nde unutmadı. Ziyarette şehit annesi, duygu dolu anlar yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anneler Günü’nde şehit annelerini unutmadı. Bu çerçevede 18 Temmuz 1991 yılında Malatya’da askerlik görevinde iken şehit olan Mustafa Sarıdağ’ın annesi Gazal Sarıgül ziyaret edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve ekibini ellerinde çiçeklerle kapının önünde gören şehir annesi Gazal teyze, büyük mutluluk yaşadı. Sürpriz ziyarette duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi, il müdürüne ve diğer görevlilere teşekkür etti.

Annelerin acıları unutmadığını söyleyen baba Zeki Sarıdağ, “Allah devletten razı olsun, bizim devletimizi var etsin. Teyze duygulandı işte. Anneler günüdür, geldiler başımız üstüne geldiler. Hepimiz duygulanıyoruz, anne ve baba hiç unutmaz” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, “Anneler günü vesilesiyle annelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu anlamlı günde şehidimiz Mustafa Sarıdağ’ın annesini ziyarete geldik. 30 yıl önce Malatya’da şehadete ermiş bir kardeşimiz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Anneler günü kutsal bir gün, bütün anneleri hatırlamak da bizim görevimiz. Tüm annelerimiz kıymetli ama şehit annelerimiz bizim için daha çok değerli. Bugünlerde kendilerinin acılarını paylaşmak, yanlarında olduğunu göstermek. Bakanımızın, valimizin selamlarını iletmek kendilerine moral açısından bir destek sağlamakta. Sürekli yanlarındayız. Şehit annelerimiz bizim için baş tacıdır. Onlarla birlikte, onların duaları ile birlikte ülkemiz, milletimiz ayaktadır. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ederim. Sadece anneler günün de değil, her zaman onların yanında olacağız” diye konuştu.