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Bingöl’de kar ve tipide mahsur kalan ailenin imdadına AKUT yetişti
Bingöl’de etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ailenin imdadına AKUT ekipleri yetişti.
Haberde İnsan 19.01.2022, 12:45
Bingöl’de etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ailenin imdadına AKUT ekipleri yetişti.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Korcupınar köyünde ikamet eden 6 kişilik aile, köye gidecekleri sırada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aile mahsur kaldıklarını AKUT ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan aileyi köye ulaştırdı.