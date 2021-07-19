Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kesimlerinde kolaylık için bıçakçıların yolunu tutmaya başladı.

Ardahan’da Kurban Bayramı’na hazırlık yapan vatandaşlar, evlerinde körelen bıçak ve satırları biletmek için bıçakçılarda yoğunluk oluşturuyor. Bazı vatandaşlar yeni bıçak alırken, bazıları ise eski bıçaklarını bileme makinesinde keskinleştirmeyi tercih ediyor. Ustalar, vatandaşlara bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri konusunda tavsiyede bulunuyor.

Taleplerin artmasıyla birlikte gece gündüz mesai yapan bıçak bileme ustalarından İdris Bulutlar, yaklaşık 35 yıldır bu baba mesleğini severek yaptığını söyledi. Bulutlar, "Bu el sanatları çok özenle yapılması gereken bir iştir, ustalık gerektiren bir iştir. Bu el sanatlarının bir inceliği var. İşte bıçak bileme işi sıradan bir iş değildir. Bu nedenle biz de Kurban Bayramı günü kurbanlarını zahmetsiz bir şekilde keskin bıçakla kesmelerini sağlıyoruz. Bıçak bileme işi uzmanlık gerektiren bir iştir. Bıçağı yakmadan bıçağa ince ağız vermek çok önemli. Biz de baba mesleği el sanatlarını serhat şehri Ardahan’da halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Keskin bıçaklarla halkımız kurbanlarını zahmetsizce ve kurbana eziyet etmeden kesecekler" şeklinde konuştu.