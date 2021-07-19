banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kesimlerinde kolaylık için bıçakçıların yolunu tutmaya başladı.

Haberde İnsan 19.07.2021, 09:25
Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor
banner502

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kesimlerinde kolaylık için bıçakçıların yolunu tutmaya başladı.

Ardahan’da Kurban Bayramı’na hazırlık yapan vatandaşlar, evlerinde körelen bıçak ve satırları biletmek için bıçakçılarda yoğunluk oluşturuyor. Bazı vatandaşlar yeni bıçak alırken, bazıları ise eski bıçaklarını bileme makinesinde keskinleştirmeyi tercih ediyor. Ustalar, vatandaşlara bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri konusunda tavsiyede bulunuyor.

Taleplerin artmasıyla birlikte gece gündüz mesai yapan bıçak bileme ustalarından İdris Bulutlar, yaklaşık 35 yıldır bu baba mesleğini severek yaptığını söyledi. Bulutlar, "Bu el sanatları çok özenle yapılması gereken bir iştir, ustalık gerektiren bir iştir. Bu el sanatlarının bir inceliği var. İşte bıçak bileme işi sıradan bir iş değildir. Bu nedenle biz de Kurban Bayramı günü kurbanlarını zahmetsiz bir şekilde keskin bıçakla kesmelerini sağlıyoruz. Bıçak bileme işi uzmanlık gerektiren bir iştir. Bıçağı yakmadan bıçağa ince ağız vermek çok önemli. Biz de baba mesleği el sanatlarını serhat şehri Ardahan’da halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Keskin bıçaklarla halkımız kurbanlarını zahmetsizce ve kurbana eziyet etmeden kesecekler" şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501