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Beyaz örtü üniversiteye çok yakıştı
Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, Bursa’yı da beyaza bürüdü. Hafta sonu başlayan yağıştan Bursa Uludağ Üniversitesi de nasibini aldı. Beyaz örtüye bürünen Görükle Kampüsü’nde muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Kampüsün her köşesini kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Haberde İnsan 25.01.2022, 12:33
Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, Bursa’yı da beyaza bürüdü. Hafta sonu başlayan yağıştan Bursa Uludağ Üniversitesi de nasibini aldı. Beyaz örtüye bürünen Görükle Kampüsü’nde muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Kampüsün her köşesini kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.