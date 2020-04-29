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Beyaz önlüklü ikizler karantina sürecini avantaja çeviriyor

UŞAK’TA YAŞAYAN 10 YAŞINDAKİ İKİZ KARDEŞLER, KORONA VİRÜSTEN (COVİD-19) DOLAYI EVDEN ÇIKAMAYINCA ZAMANLARINI ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER YAPARAK DEĞERLENDİRİYOR. BEYAZ ÖNLÜKLERİ GİYEREK ÇEŞİTLİ DENEYLER YAPAN KARDEŞLER PLANLI GEÇEN GÜNLERİNDE BİR SANİYE BİLE BOŞ VAKİTLERİNİN OLMADIĞINI BELİRTTİ.

Beyaz önlüklü ikizler karantina sürecini avantaja çeviriyor

UŞAK’TA YAŞAYAN 10 YAŞINDAKİ İKİZ KARDEŞLER, KORONA VİRÜSTEN (COVİD-19) DOLAYI EVDEN ÇIKAMAYINCA ZAMANLARINI ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER YAPARAK DEĞERLENDİRİYOR. BEYAZ ÖNLÜKLERİ GİYEREK ÇEŞİTLİ DENEYLER YAPAN KARDEŞLER PLANLI GEÇEN GÜNLERİNDE BİR SANİYE BİLE BOŞ VAKİTLERİNİN OLMADIĞINI BELİRTTİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:04
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Beyaz önlüklü ikizler karantina sürecini avantaja çeviriyor

Uşak’ta yaşayan 10 yaşındaki ikiz kardeşler, korona virüsten (Covid-19) dolayı evden çıkamayınca zamanlarını çeşitli aktiviteler yaparak değerlendiriyor. Beyaz önlükleri giyerek çeşitli deneyler yapan kardeşler, planlı geçen günlerinde bir saniye bile boş vakitlerinin olmadığını belirtti.

Öğretmen olan Ebru ve Mahmut Kara çiftinin çocukları olan 10 yaşındaki Ali Kayra Kara ve Tuğra Kara, evden çıkma yasaklarının olması dolayısıyla zamanlarını dolu dolu geçiriyor. Beyaz önlüklerini giyen ikizler evde kolayca bulunabilecek malzemelerle çeşitli deneyler yapıyor. Bunun yanı sıra resim yapmak, şiir yazmak gibi farklı hobiler elde ettiklerini belirten ikizlerden Ali Kayra Kara, boş vakitlerinin olmadığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

“Hobilerimizin yetenek olduğunun farkına varabiliriz”

Okula gidemedikleri için oluşan boşluğu anne ve babalarıyla oluşturdukları plan sayesinde doldurduklarını belirten Ali Kayra Kara, “O plana göre bir saniye bile boş durmaya vaktimiz yok ki gerçekten bu benim için iyi bir şey. Derslerimi de takip ediyorum. Evde kaldığım için mutluyum. Çünkü istediğim hobiye zamanım kalıyor. Evde kalmak sandığımız kadar kötü bir şey değil. Hobilerimize zaman ayırıp hatta daha yeni hobiler keşfedip bunları ilerletebiliriz. Hatta hobilerle sınırlı kalmayıp yetenek olduğunu fark edebiliriz” dedi.

“Süreci avantaja çeviriyoruz”

Fen bilgisi öğretmeni olan Ebru Kara, çocukların evdeki boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yapabilecekleri pek çok şeyin, çocuklara kazanım olduğunu kaydetti. Kara sözlerine şu şekilde devam etti:

“Öncelikle planlı yaşıyoruz, bu çok önemli. Plan olmadığı zaman çok fazla boşlukları oluyor ve canları sıkılıyor. Aile aktivitelerine, boş zamanlara, ders çalışmaya yer veriyoruz. Boş vakitlerde ailece oyun oynuyoruz. Onlar resim, kitap okuma gibi aktivitelerde bulunuyorlar. Farkında olmadıkları hobiler edindiler. Keyif alabilecekleri farklı alanlar keşfettiler. Empati kurmayı öğrendiler, biz de aynı şekilde öğrendik. Bu şekilde süreci avantaja çevirmeye çalışıyoruz.”

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