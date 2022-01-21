Belediye Başkanından öğrencilere karne hediyesi ’kar’ sürprizi oldu

Mersin’de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, karne heyecanı yaşayan öğrencileri ’kar’ sürpriziyle sevindirdi.

Başkan Yılmaz, ilçenin eğitim kurumlarından Toroslar Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden ilettiği kar isteğine kayıtsız kalmadı. Belediye ekipleri, öğrenciler için Toroslar’ın yaylalarından 4 kamyon kar getirerek okul bahçesine döktü. Karne gününde kar sürpriziyle karşılaşan öğrenciler, kartopu oynadı, kardan adam yapmanın keyfini yaşadı.

Okul bahçesinde yapılan kar etkinliğinde, müzik şöleni eşliğinde halat çekme yarışması da yapıldı. Etkinliğe, en güzel kardan adam yarışması damga vurdu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Toroslar Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen ve Toroslar Belediyesi yetkilileri tarafından takdim edildi.

“İlk kez kar heyecanı yaşadılar”

Aralarında ilk kez karla tanışan öğrenciler de bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce hiç kar görmediklerini belirten öğrenciler, kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.

Duygularını paylaşan çocuklar, "Arkadaşlarımızla kartopu oynadık, kardan adam yaptık. Karne günümüzün en güzel anını yaşadık" dediler.

“Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk her şeye değer”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan tüm öğrencileri tebrik ederek, “Kar özlemi yaşayan öğrencilerimizi karne gününde karla buluşturduk. Onların heyecanını ve mutluluğunu görmek bizleri de çok sevindirdi” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz, salgına rağmen büyük bir özveriyle yüz yüze eğitimlerine devam ederek eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamladılar. Başarılar diliyor, gösterdikleri emek ve gayretten dolayı tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi kutluyoruz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, 29-30 Ocak tarihinde Arslanköy’de bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri Toroslar Kar Festivali’ne de tüm vatandaşları davet etti.