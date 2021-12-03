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Bedensel engelli Ayşe, el beceri kursunda engelini aşmak istiyor

Bingöl’de yaşayan doğuştan bedensel engeli olan Ayşe Aymaz, Aile Destek Merkezi’nde aldığı soğuk seramik eğitimi ile engelini aşmak istiyor. Ayşe, hedefinin ileride kurs hocası olarak engelli bireylere eğitim vermek olduğunu söyledi.

Haberde İnsan 03.12.2021, 09:30
Bedensel engelli Ayşe, el beceri kursunda engelini aşmak istiyor

Bingöl’de yaşayan doğuştan bedensel engeli olan Ayşe Aymaz, Aile Destek Merkezi’nde aldığı soğuk seramik eğitimi ile engelini aşmak istiyor. Ayşe, hedefinin ileride kurs hocası olarak engelli bireylere eğitim vermek olduğunu söyledi.

Bingöl’de doğuştan bedensel engeli bulunan Ayşe Aymaz (22), beyin kanaması geçirdikten sonra sağ elinin işlevini neredeyse kaybetti. Ortaokulu ailesinin desteğiyle tamamlayan Ayşe, liseye de açıktan kayıt yaparak eğitimine devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzun bir süre evde kalan Ayşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi-2’deki kurs hocalarının yönlendirmesiyle soğuk seramik kursunda eğitim almaya başladı. Haftanın 4 günü buradaki kursa gelen Ayşe, annesi ve kurs hocalarının desteğiyle engelini aşmak istiyor.

Kursta magnet ve boyama yaptığını belirten Ayşe Aymaz, kurs hocası olmak istediğini ifade etti. Aymaz, "Aile Destek Merkezine gelip burada eğitim alıyorum. Boyama yapıyoruz, magnetler yapıyoruz, hamurdan kalıplar çıkarıyoruz, boyuyoruz. Pandemiden dolayı evde hep canım sıkılıyor. Buraya geliyorum bana iyi geliyor. Ben doğuştan engelliyim ve kurs hocası olmak istiyorum. Benim gibi olan insanları da davet ediyorum. Bu şekilde engelleri aşmak istiyorum" dedi.

Bu kursun kızı Ayşe’ye çok iyi geldiğini söyleyen anne Hayriye Aymaz ise, "3 çocuğum var. Ayşe doğuştan engelli, ayakları da felçli ve sonradan diyalize de geçti. Ortaokulu bitirene kadar her zaman götürüp getirdim, liseye de kaydını yaptım. Ayşe, evde canım sıkılıyor, anne ben çalışmak istiyorum diyordu. Bingöl Aile Destek Merkezinde bayanlar çalışıyor, Ayşe de istedi bunu. Getirdim Ayşe’yi buraya, çok iyi geldi ona. Beyin kanaması geçirdikten sonra bir elini kullanamıyordu ama eli de açıldı. Psikolojik olarak da rahatsızlığı vardı, iyi oldu psikolojisi de. Sürekli gelmek istiyor Ayşe buraya. O yüzden ben de destek veriyorum canı sıkılmasın diye. İşte burada boyama, kalıp çıkarıyor, süs eşyaları hazırlıyor. Ayşe burayı da çok sevdi. Burada bayanlar ve canı sıkılmıyor. Psikolojik olarak da çok gelişti. Devletin bu imkanından dolayı sevindik" şeklinde konuştu.

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