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Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçişleri bugün başladı.
Haberde İnsan 26.07.2021, 18:25
Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçişleri bugün başladı.5 Temmuz itibarıyla Suriye’ye bayramlaşmaya giden Suriyeliler bugün Türkiye’ye dönmeye başladılar. Sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geçiyor.