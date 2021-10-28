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Bayraktar kitabının yazarı Asadova: "Karabağ’da Bayraktar’ın rolü çok büyük"

Azerbaycan’da çocuklara ilham olması için Bayraktar TB2 SİHA’ların üreticisi Selçuk Bayraktar’ın hayatını kitap haline getiren Mahabbat Asadova, "Nihayet Karabağ’ımız bize geri döndü. Bunda Bayraktar’ın rolü çok büyük. Sadece Selçuk Bey’e değil, bütün Bayraktar ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Haberde İnsan 28.10.2021, 16:15 28.10.2021, 16:57
Bayraktar kitabının yazarı Asadova: "Karabağ’da Bayraktar’ın rolü çok büyük"

Azerbaycan’da çocuklara ilham olması için Bayraktar TB2 SİHA’ların üreticisi Selçuk Bayraktar’ın hayatını kitap haline getiren Mahabbat Asadova, "Nihayet Karabağ’ımız bize geri döndü. Bunda Bayraktar’ın rolü çok büyük. Sadece Selçuk Bey’e değil, bütün Bayraktar ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki 30 yıllık Ermenistan işgaline son vermesinde stratejik öneme sahip olan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) üreticisi Selçuk Bayraktar’ın hayatı, Azerbaycanlı çocuklara ilham olması için kitap haline getirildi. Kırk sekiz sayfalık “Bayraktar” adlı kitabın yazarı Mahabbat Asadova, kitabının 10 yaş üzerindeki çocuklar için motive edici ve örnek olacak bir hayat hikayesini içerdiğini ifade etti.

“Araştırdıkça bunun motive edici ve örnek olacak bir hayat hikayesi olduğunu gördüm”

Kitabı çocuklara motive amacıyla gerçek olaylardan esinlenerek yazdığını söyleyen Mahabbat Asadova, “Ailemle beraber Karabağ zaferi için düzenlenen askeri geçit törenindeydik. Kahraman gazilerimiz, askeri ganimetler önümüzden geçti. Küçük bir uçak önümüzden geçtiğinde oğlum benden bunun ne olduğunu, kimin icraat ettiğini, ordumuza ne gibi katkı sağladığını sordu. Benim ilk işim Bayraktar hakkında bilgi toplamak oldu ve araştırdıkça bunun motive edici ve örnek olacak bir hayat hikayesi olduğunu gördüm. Böylede hikayeyi kaleme almaya karar verdim. Bunun sadece Azerbaycanlı çocuklara değil, Türk çocukları için de örnek olmasını istedim” dedi.

“Yurt dışında eğitim alan geçlerimiz vatanlarına dönmüyor”

Selçuk Bayraktar’ın hayat hikayesinin örnek niteliğinde olduğunu vurgulayan Asadova, “Kitabımı okurken onun vatanına, ailesine olan sevgisi, ailesine olan bağlılığını görüyorsunuz. Gençlerimiz yurt dışında okumaya ve sonrada vatanlarına dönmemeyi tercih ediyorlar. Selçuk Bayraktar’ın hikayesinde ise onun doktora eğitimini Amerika’da yarıda bırakarak vatanına dönüyor ve ülkesine, milletine katkı sağlamak için, Türkiye’nin daha az şehit vermesi için ailesiyle birlikte Türkiye’de bir yola çıkıyor. Hatta bir açıklamasında, küçük bir atölyeden dünyaya rekabet açtıklarını söylemişti. Onun hayat hikayesi, açıklamaları, eğitime olan sevgisi benim motive etti ve kitabı kaleme aldım” diye konuştu.

“Karabağ’da ordumuz daha az şehit versin diye, bunda Bayraktar’ın rolü çok büyük”

Motive edici kitapların çoğu kişi tarafından daha ileri yaşlarda okunduğunu belirten Asadova, “Bu kitapla artık 8-10 yaşından itibaren motive edici kitapların okunması gerektiğini söylemek istedim. Bende bu çok örnek olacak bir kitap, bunun çoğu kişiye kendinde güvenmesine ve kendine inanmasına yardım edeceğine düşünüyorum. Karabağ’da ordumuz daha az şehit versin diye, bunda Bayraktar’ın rolü çok büyük. Bir vefa borcu olarak kitabını onun hakkında yazmak istedim” ifadelerini kullandı.

“Karabağ’ımız bize geri döndü. Bunda Bayraktar’ın rolü çok büyük”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Azerbaycan askerlerinin canı pahasına Karabağ’ın Azerbaycan’a geri döndüğünü vurgulayan Asadova, “Nihayet Karabağ’ımız bize geri döndü. Bunda Bayraktar’ın rolü çok büyük. Sadece Selçuk Bey’e değil, bütün Bayraktar ailesine teşekkür ediyorum. Bence bu Türk dünyasının çok büyük başarısıdır. Bu hikayenin kendi oğluma da örnek olmasını isterdim. Selçuk Bayraktar gibi kendine olan güvenini kaybetmemesini. O istedi ve başardı. Çocuklarımız, gelecek nesillerimiz daha mücadeleci ruhlu olmalarını ve kendine güvenmelerini istiyorum” dedi.

Şeref madalyası almıştı

Türkiye’nin ilk milli İHA/SİHA sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgalinin sona erdirilmesi sürecine gösterdiği katkılardan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından şeref madalyası (Karabağ Nişanı) ile onurlandırılmıştı.

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