Başkan Yücelik’ten duygusal veda

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, verdiği yemekte 12 Kasım’da yapılacak olan oda seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Palandöken Polat Otel’de düzenlenen yemeğe; ETSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, iş insanları, genç ve kadın girişimciler kurulları ve Oda personeli katıldı. Yemekte ilk olarak, ETSO’nun son üç dönemde Lütfü Yücelik yönetiminde yaptığı çalışmaların anlatıldığı bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

Ardından salondakilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Yücelik, yaklaşık 27 yıl boyunca yönetim kurulu başkanı olarak ETSO’da görev yaptığını ifade ederek, geçmiş bütün dönemlerde kendisiyle birlikte oda yönetiminde, meclisinde, komitelerinde, genç ve kadın girişimciler kurullarında, diğer farklı kurul ve komisyonlarda görev alan herkese ve Oda personeline teşekkür etti. Görev yaptığı her dönemde, yol arkadaşlarıyla birlikte Erzurum’un ve bölgenin yaşadığı ekonomik ve sosyal her türlü sorununun tespitinde ve bu sorunların çözümünde samimiyetle çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Yücelik, bu samimi gayretin Erzurum halkı tarafından da takdir edildiğine inandığını ifade etti.

Konuşmasında, “Burada görev yaptığımız süre zarfında söylemi değil, eylemi seçtik” diyen Başkan Yücelik, oda olarak yaptıkları çalışmalarda hem üyelerin hem de Erzurum’un menfaatini gözettiklerini dile getirerek, yaptıkları bazı çalışmalardan söz etti. En büyük hayalinin ETSO Vakfı aracılığıyla Erzurum’a bölgenin ilk vakıf üniversitesini kurmak olduğunu söyleyen Başkan Yücelik, bu konuda çok ciddi aşamalar kaydedilmesine rağmen, 15 Temmuz darbe girişimi ve akabinde yaşanan pandemi süreci sebebiyle bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Başkan Yücelik, “Bu hayalimizi gerçekleştirememiş olsak da şu anda üzerine her türlü eğitim kompleksinin yapılabileceği ve bugünkü rakamlarla yaklaşık 300 milyon lira değerinde 140 dönümlük bir gayrimenkulü odamız vakfına kazandırmış olduk. Bunun yanı sıra mevcut hizmet binamızın İl Özel İdaresine ait olan 3 ve 4. katları Yakutiye Gençlik Merkezi olarak kullanılıyordu. Odamızın fiziki şartlarını iyileştirmek adına bu katların mülkiyetini almak için çalışmalar yaptık. Bunun neticesinde yapılan protokoller çerçevesinde, İl Halk Kütüphanesinin yanında 4 milyon lira bedelle bir gençlik merkezi inşa ederek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devrettik. Böylelikle hizmet binamızın 3. ve 4. katlarının mülkiyeti odamıza geçti” dedi.

Göreve geldikleri her dönemde oda üyelerinden aldığı güç ve motivasyonla hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Yücelik, zaman zaman duygu yoğunluğu yaşadı. Yücelik, konuşmasının sonunda işlerinin yoğunluğu sebebiyle yeni dönemde oda seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı ve herkesten helallik istedi.

Başkan Yücelik’in bu yöndeki kararını açıklamasının ardından yemeğe katılan çok sayıda davetli, aday olması için kendisini ikna etmek üzere kürsüye geldi. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Yücelik, kararı ailesiyle birlikte aldığını belirterek, “Burada arkadaşlarımızın, dostlarımızın bize gösterdiği teveccüh, evlatlarıma bırakacağım en büyük servet. İnşallah bundan sonra artık ETSO’da olmasa da her zaman doğup büyüdüğümüz, ekmeğini yediğimiz bu topraklara hizmet etmeye, burada üretip burada istihdam sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yemeğin ardından davetliler, Başkan Yücelik’le hatıra fotoğrafı çekildi.