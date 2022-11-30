Başkan Vergili’ye doğum günü sürprizi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’na (KTSO) ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye doğum günü sürprizi yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KTSO’ya iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Vergili, Başkan Çapraz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TSO binası önünde karşılandı. Makam odasında devam eden görüşmede Başkan Çapraz, Karabük’te ihracatın geliştirilmesi amacı ile kredi veren bir kurum olan bankanın açılması için gerekli başvuruların yapıldığını belirtti. Çalışmalarında gerekli desteği vereceklerini aktaran Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye görüşmede doğum günü sürprizi yapıldı. 63 yaşına giren Vergili, pastaki mumları üfleyerek, sürpriz için teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çapraz, Vergili’ye teşekkürlerini iletti.