Başkan Altınok, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevindeki yaşlıların Ramazan Bayramını kutladı.

Keçiören Tepebaşı Mahallesi’nde hizmet veren huzurevinin bahçesi bayram kutlama programı için sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak hazırlanırken, programda her bir yaşlının maskesini takmasına da özen gösterildi. Alana kurulan masalarda ağırlanan yaşlılara çeşitli ikramlarda bulunan huzurevi yetkilileri asırlık çınarların yüzlerini güldürdü.

“Sizler bizim her şeyimizsiniz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da uzaktan selamlayarak bayramını kutladığı yaşlılara seslenerek, "Huzurevimizde yaşayan analarımızın babalarımızın ellerinden doya doya öpüyorum. Mübarek Ramazan bayramınız kutlu olsun, hayırlara vesile olsun. Bütün dünya, bütün insanlık Covid-19 denen bela ile mücadele ediyor. Bu nedenle eskiden olduğu gibi bayramlaşamadık. Bu bela bir tehdit olarak devam ediyor. İnşallah önümüzdeki bayramları ellerinizden öperek kutlayacağız. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Anamız, babamız ne ise sizler de onlar gibisiniz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, sizlerin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Hani denir ya, ‘Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme.’ Anne ve babaya hürmetin tarifi tam da böyledir. Anne ve babanın hakkını kimse ödeyemez. Sevgili Peygamber Efendimiz, ’Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Anne ve babanın rızasını gönlünü almayanın iki dünyası perişandır. Burası bir huzurevi olabilir ama bu işi yaparken bir gönül, bir yürek, bir istek olmalı. İşte o zaman huzur olur, yüzler ve gözler güler. Bir yaşlarımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Burayı sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Görevimiz bitecek, gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam budur” dedi.

“Tedbirleri hızlı uyguladık”

Keçiören Belediyesinin, korona virüs, salgınına yönelik birçok kurumdan hızlı davranarak huzurevinde önlem aldığını ve bu önlemlerin eksiksiz uygulandığını da söyleyen Altınok, “Bütün dünya, bütün insanlık Covid-19 denen bela ile mücadele ediyor. Bu anlamda özellikle huzur evlerimiz çok önemli. Dünyada gördüğümüz huzurevlerinde birçok yaşlı alınamayan önlemler nedeniyle hayatını kaybetti. Ama biz Keçiören Belediyesi olarak hızlı davrandık, diğer kurumlarımızdan da hızlı davrandık ve tedbirlerimizi aldık. Çok şükür, herhangi bir yaşlımızda Covid görülmedi. Bundan sonra görülmemesi için de temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz. Salgın tehdidi henüz geçmiş değil. Tam aksine dünyada yaşanan gevşeme nedeniyle korona virüs belasında artış yaşanıyor. Aşılarınızın ikinci dozu yapılmış olsa da huzur evimizde tedbirlerimizi devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, konuşmasını tamamladıktan sonra yaşlılara bayram hediyesi takdiminde bulundu.