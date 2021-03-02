banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
45 gün önce aşı olan doktor coronadan hayatını kaybetti
45 gün önce aşı olan doktor coronadan hayatını kaybetti
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İstanbul’da mesai saatleri değişti
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı
Türkiye'de üretilecek: Hyundai Bayon tanıtıldı

Başkan Alinur Aktaş, 6,7 deprem ile sallandı

Bursa’da deprem farkındalığı oluşturmak için kurulan simülasyon tırında 6,7’lik Van depremini birebir yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘çök kapan tutun’ yöntemini uyguladı.

Haberde İnsan 02.03.2021, 21:26
2
Başkan Alinur Aktaş, 6,7 deprem ile sallandı

Bursa’da deprem farkındalığı oluşturmak için kurulan simülasyon tırında 6,7’lik Van depremini birebir yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘çök kapan tutun’ yöntemini uyguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem kuşağında bulunan Türkiye’nin birinci derece riskli bölgelerinden biri olan Bursa’da deprem bilincini oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nı kurarak Bursa’yı depreme en hazır şehir haline getirmek için yoğun çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yaptığı talep doğrultusunda ‘Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı’nı Bursa’ya getirtti. Kent Meydanı’nda kurulan simülasyon tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 1999 Düzce ve İzmit, 2003 Bingöl ve 2011 Van depremlerinin canlandırıldığı tırda, büyük küçük herkes deprem anını yaşadı. Alanda kurulan stantlarda ise AFAD ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi ‘Mahalle Gönüllüleri’ tarafından el afişleri, boyama kitapları ve eşya sabitleme aparatı dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

“Deprem gerçeğini unutmamalıyız”

Simülasyon tırının olduğu alanı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ile birlikte stantları geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra simülasyon tırına geçen Başkan Alinur Aktaş, 2011 yılında Van’da yaşanan 6,7 büyüklüğündeki depremi birebir yaşadı. Uygulamada deprem 21 saniye boyunca sallanan Başkan Aktaş, ‘çök kapan tutun’ yöntemini uyguladı. Depremin Türkiye’nin ve dünyanın bir gerçeği olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Bursa’nın da 1. derece deprem bölgelerinden biri olduğunu hatırlattı. AFAD’ın ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda önemli çalışmaları bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, deprem öncesi, olası depremle alakalı ve deprem sonrası yapılması gerekenlerle alakalı planlamaların yapıldığını vurguladı. AFAD’ın bu konuda çok organize olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Deprem olmadan önce de hasarları minimize etmek adına yapılması gereken hamleler var. AFAD marifetiyle Bursalılara bunu yaşatıyoruz. Şehrin farklı noktalarındaki organizasyonla bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Trafik ve çevre gibi deprem olgusunun da bir kültür olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımıza dağıttığımız materyallerle deprem olmadan önce de herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu hatırlatıyoruz. Simülasyonla da 21 saniye boyunca deprem anı yaşatılıyor. Nasıl tedbir alınmalı ve depremi nasıl karşılamalı konularında bilinçlendirme yapılıyor. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi olduğunu gördük. Deprem gerçeğini unutmamalıyız” dedi.

Deprem gerçeğini unutmadan evlerin, dükkanların, iş yerlerinin dönüşümü noktasında her bir vatandaşa ciddi sorumluluklar düştüğünü dile getiren Başkan Aktaş, “Olası bir deprem anında da alacağımız tedbirler ve sonrasındaki süreçlerle alakalı neler yapmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Şehrin farklı noktalarındaki faaliyetlerle Bursa’da bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah deprem hiç olmasın. Ama deprem hayatın bir gerçeğidir. Öncesi ve sonrasıyla gerekli tüm tedbirleri almak gerekir” diye konuştu.

Bu arada büyük bir merakla simülasyon tırına giren vatandaşlar da deprem anını birebir yaşadı. Heyecan ve korku yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, “Aslında doğru olarak bildiğimiz bir çok şeyin eksik yanlış olduğunu gördük. Bu eğitim bize de çok yararlı oldu” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20