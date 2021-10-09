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“Barışın bebeği, umudun simgesi” Pınar bebek için Suriye’de doğum günü kutlaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı’nın icra edildiği dönemde Türk güvenlik güçlerinin Tel Abyad’dan Akçakale Devlet Hastanesi’ne ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli annenin evladı Pınar’ın Sluk beldesindeki evinde 2’inci yaş gününün kutlandığını duyurdu.

Haberde İnsan 09.10.2021, 17:13
“Barışın bebeği, umudun simgesi” Pınar bebek için Suriye’de doğum günü kutlaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı’nın icra edildiği dönemde Türk güvenlik güçlerinin Tel Abyad’dan Akçakale Devlet Hastanesi’ne ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli annenin evladı Pınar’ın Sluk beldesindeki evinde 2’inci yaş gününün kutlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı’nın icra edildiği dönemde Türk güvenlik güçlerinin Tel Abyad’dan Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli annenin evladı Pınar’ın Sluk beldesindeki evinde 2’inci yaş gününün kutlandığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı’nın icra edildiği dönemde, Mehmetçiğimizin Tel Abyad’dan Akçakale Devlet Hastanesi’ne ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli anne, yeni doğan bebeğine barışı simgelemesi için “Pınar” adını vermişti. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı Harekatı’nın 2’nci yılında 2 yaşına basan Pınar bebeği unutmadı. Sluk beldesindeki evinde ziyaret ettiğimiz Pınar bebek için doğum günü kutlaması yapıldı. "Barışın bebeği, umudun simgesi" minik Pınar ayrıca Türk doktorlarımız tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Doğum günü için yaş pasta kesilirken bebeğe ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verildi” ifadelerine yer verildi.

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