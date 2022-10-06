Balıkesir’in gençlik projeleri, Ankara’da göz doldurdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlik projeleriyle Ankara’da göz doldurmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ve en açılımlı dijital gençlik merkezinin (DGM) gençleri, festival dahilinde gerçekleştirilen Valorant, LOL ve FIFA 22 oyunlarında Balıkesir’i temsil ediyor.

Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Gençlik ve Yerel Yönetimler” temasıyla düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de Balıkesir rüzgarı esmeye devam ediyor. Türkiye’nin en genç büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde birçok gençlik projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin standı, gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Teknoloji meraklısı gençlerin ilgisi büyük

Festivalin ilk gününde “Mobil Dijital Gençlik ve Spor Tırı” projesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Belediye Ödülü’ alan Başkan Yücel Yılmaz’ın projesi, Ankara’ya Türkiye’nin her yerinden gelen teknoloji meraklısı gençlerin de dikkatinden kaçmıyor.

E-spor oyunları ve VR gözlükle yapılan sanal gerçeklik turlarıyla gençlerin cazibesini kazanan Balıkesir standında, Türkiye’nin en büyük ve en özel dijital gençlik merkezi olan Balıkesir Dijital Gençlik Merkezinin (DGM) tanıtımları da yapıldı. Festival dahilinde pazar gününe kadar sürecek olan e-spor turnuvasına da katılacak olan DGM’nin gençleri, 5’er kişi olarak Valorant ve LOL’de, 1 kişi olarak da FIFA 22’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesini temsil ediyor.