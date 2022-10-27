Balıkesir’de, ’En İyi Narkotik Polisi: Anne’ semineri yapıldı

Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen seminerde konuşma yapan Vali Şıldak, Uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasıyla şehirlerden yavaş yavaş kırsala da yayılan büyük bir felaketin yaşandığını söyledi. Vali Şıldak programda yaptığı konuşmada, “Bu uyuşturucu maddeler maalesef gençliğimizi sömürüyor ve yok ediyor. Gün geçtikçe bağımlı olan çok insanımız var. Bu bela zamanla bir hastalığa dönüşüyor. Ama hastalık sadece kişinin kendisine zarar vermekle kalmıyor ailesine, yakın çevresine de etki ediyor. Uyuşturucuyla mücadelede devletimiz büyük bir çaba gösteriyor. Bütün kolluk birimlerimiz olarak büyük bir mücadele var. Ama bataklık kurumuyor. Çünkü alıcısı da var, satıcısı da var. Böyle bir sürecin tamamen polisiye tedbirlerle önlenmesi ne yazık ki mümkün değil. Yapılan mücadele, planlı operasyonlar yıldan yıla artan sayılarla ifade ediliyor. Ama kullanıcı ve satıcı tükenmiyor. Peki ne yapmalıyız? Aslında buradaki sunumda da ifade edildiği gibi pek çok kullanıcı uyuşturucu maddeyi kendi evinde alıyor. Bunu annesi, babası, kardeşi, abisi, ablası pek çoğu biliyor fakat baş edemiyorlar” dedi.

Toplum olarak gösterebilecek en büyük desteğin duyarlı davranmak olduğunu vurgulayan Şıldak, “Özellikle okul müdürlerimize, öğretmenlerimize sık sık bunu hatırlatıyorum. Öğrencilerimizdeki gördüğümüz farklılıkları, değişiklikleri, ruhsal durumunda, davranışlarında fark edilir şekilde hissettiğiniz değişiklikleri mutlaka dikkate alın ve bunları yakın takip altında tutun. Anne baba ilgili olursa, çocuğundaki her an yaşanan değişiklikleri gözleyebilir ve bununla ilgilenebilir. Bunu yapmak durumundayız. Çağımızda pek çok iletişim kaynağıyla birlikte maalesef bu tehlike büyüyor. Annelerin çocuklarını çok yakından gözlemlemeleri ve duyarlı olmaları gerekiyor. Duyarlı bir davranış ve zamanında bir hareketle bu önlenebilir” şeklinde konuştu.

Balıkesir’de uyuşturucuyla mücadele dahilinde yürütülen ’Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum’ projesiyle ilgili bilgi veren Vali Şıldak, “Projemizle bağımlı olan kişi ya da aileleri gelip Valilik ve Kaymakamlıkların Açık Kapı Birimlerine müracaat ettiklerinde onlara bir fırsat tanıyoruz. Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum Projesi’nin dört aşaması var. Önce tedavileri yapılıyor, rehabilitasyon çalışması yapılıyor. Aylar süren yorucu ama sonuçları itibariyle çok umut veren çalışmada psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız ve uzmanlarımız tarafından yürütülen biri merkezde biri Bandırma’da ve bir diğeri Edremit’te olan uyuşturucuyla mücadele birimlerinde bu kötü alışkanlıktan uzaklaşmaları için onlara psikolojik bir süreç uyguluyorlar. Bunun sonunda sosyal uyum süreci de tamamlandıktan sonra bu gençlerimizi işe yerleştiriyoruz. İlimizde şu an tedavi olup rehabilitasyonu tamamlanıp, sosyal uyum çerçevesinde işe yerleştirilmiş olan 26 gencimiz var. Yeni bir uygulamayla gençlerimizi mesleki kurslara yönlendirip onlara özel meslek edindirme kursu açıyoruz. Biz bu insanları topluma kazandırmak için altı ay, bazen yedi ay, sekiz ay uğraşıyoruz. Toplum içindeki davranışları düzeliyor, iyileşiyorlar. Bu projede hepinizin bize destek olacağına da inanıyorum. Balıkesir’de bu konuda umutlu olalım, gençlerimize sahip çıkalım diyorum” ifadelerine yer verdi.