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Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının “Balkız” konulduğunu duyurdu.

Haberde İnsan 12.08.2022, 12:13
Balı fazla kaçıran ayının adı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının adının “Balkız” konulduğunu duyurdu.

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya “Balkız” adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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