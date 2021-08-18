banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil

Bakan Yanık, Vali Dağlı’dan sosyal market hakkında bilgi aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı’dan sosyal market ve diğer yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Haberde İnsan 18.08.2021, 16:02
Bakan Yanık, Vali Dağlı’dan sosyal market hakkında bilgi aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı’dan sosyal market ve diğer yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Derya Yanık, sel felaketinden etkilenen Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. Sinop’un Ayancık ilçesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ayancık’ta afetin yaralarının bir an önce sarılabilmesi için yürütülen çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’ndan, afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayan sosyal market ve diğer yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı Ayancık’ta Bakan Derya Yanık ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.
Yorumlar (0)
31°
açık